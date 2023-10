A pierdut la instanta de fond. Un nou termen are loc anul viitor: AFI SRL la judecata cu un fost viceprimar al Constantei pentru un teren din Mamaia!

Stiri pe aceeasi tema

- Matei Vlad Pascu, din Bucuresti, trimis in judecata pentru accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, ramane in continuare dupa gratii. Magistratii de la Judecatoria Mangalia au respins astazi cererile de inlocuire a arestului preventiv. Decizia Judecatoriei Mangalia nu este definitiva, putand fi contestata…

- RAEDPP Constanta, actuala Administratia Fondului Imobiliar SRL, a obtinut in prima instanta evacuarea Uniunii Judetene a Pensionarilor din Constanta din spatiul pe care pensionarii il inchiriasera pe bulevardul Lapusneanu. Dosarul are indicativul 5803 212 2022 si nu este singurul litigiu in instanta…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat miercuri ca a hotarat sa-l dea in judecata pe "prim-mincinosul tarii, pe seful PSD". Potrivit acesteia, "intr-o tara democratica, personaje sinistre precum Ciolacu trebuie sa invete ca, atunci cand minti, platesti”, a spus Clotilde Armand, care il acuza…

- A fost finalizat dosarul barbatului din Pitești care a murit sub genunchiul unui polițist. Doi agenți de poliție vor fi judecați in urma intervenției brutale pe care au avut-o asupra unei persoane care nu a fost deloc agresiva cu ei.

- Instanta din capitala a admis exceptia necompetentei dupa calitatea persoanei a Tribunalului Militar Bucuresti. Ca urmare, tribunalul a declinat, potrivit datelor oficiale, "competenta de solutionare a cauzei privindu l pe comandor rez. Popescu Lucian Doralin, fost in cadrul 02028 Constanta ... , trimis…

- Simona Halep merge in instanța: da in judecata compania care a produs suplimentul alimentar contaminatTenismena Simona Halep a fost suspendata patru ani pentru dopaj, dar are șansa recursului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), unde i se poate reduce suspendarea. Ea a decis sa dea in judecata compania…

- Unui brailean i-au fost achitate toate acuzațiile aduse de DIICOT, dupa ce judecatorii au descoperit ca barbatul fusese colaboratorul sub acoperire al anchetatorilor și acționase cu mandat de la procurorul de caz. Zilele trecute, Tribunalul Braila l-a achitat pe I.C., barbatul care a fost acuzat de…

- Precizam ca trimiterea in judecata reprezinta o etapa a procesului penal, reglementata de Codul de procedura penala, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul constitutional al prezumtiei de nevinovatie. Judecatorii de la Tribunalul Constanta au stabilit un nou termen in cazul…