PSG vrea sa il transfere pa Harry Maguire (30 de ani), fundașul central de la Manchester United. Parizienii au facut o oferta pentru Maguire și in iarna, de 56 de milioane de euro, potrivit The Sun. Transferul nu s-a realizat, deoarece actele nu au putut fi finalizate inainte de finalul perioadei de mercato. Totuși, PSG vrea sa il aduca in vara și e dispusa sa plateasca aceeași suma. ...