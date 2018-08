Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane se afla luni in Piata Victoriei la un nou protest antiguvernamental. Protestatarii se manifesta in mod linistit, flutura steaguri tricolore, se plimba in spatiul din...

- Romanii au ieșit din nou in Piața Victoriei pentru a patra zi consecutiv pentru a protesta impotriva PSD și a actualului Guvern. Prezenta jandarmilor in piata este redusa, dar centrul pietei a fost imprejmuit cu garduri de protecție....

- Protestatarii violenți care au agresat doi jandarmi sunt urmariți penal, in cadrul unui dosar deschis de procurori de la Parchetul București. Alte trei dosare sunt cercetate de procurori de la Sectorul 1, iar polițiștii ancheteaza mai multe fapte inregistrate in timpul manifestației din Piața Victoriei.…

- Mai multe video-uri filmate in Piața Victoriei sau in apropiere – unde jandarmii i-au fugarit pe unii protestatari - fac ocolul rețelelor de socializare in Romania, șocand opinia publica. 1. Un barbat pașnic, care a participat la protestul de vineri seara din Piața Victoriei, a fost batut și pus la…

- Protestatarii care au manifestat in strada marti seara, in Bucuresti si in tara, au cerut in continuare demisia Guvernului condus de premierul Viorica Dancila si a presedintelui PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, informeaza Agerpres.ro. Peste o suta de persoane au protestat marti seara in…

- Mai multe incidente au loc in Piata Victoriei din Capitala, unde mai multi protestatari s-au imbrancit cu jandarmii, dupa ce au incercat sa forteze cordonul format de oamenii legii. O parte dintre manifestanti au fost ridicati. Traficul pe bulevarul Kiseleff a fost blocat de politistii rutieri. Principala…

- Discursul premierului Dancila in plenul Parlamentului a fost intampinat cu proteste de mai mulți tineri care au scandat lozinci impotriva coaliției de la guvernare. Protestatarii au facut un lanț uman pe holul Parlamentului. Discursul premierului Dancila in plenul Parlamentului a fost intampinat cu…

- Momente tensionate la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala, cand manifestantii au fortat gardurile montate de jandarmi si au ocupat strada, iar unii au incercat sa intre in curtea Guvernului.