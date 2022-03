Delegațiile Ucrainei și Rusiei au reluat negocierile dupa o pauza tehnica de o zi. Kremlinul a apreciat, marti, drept prematur orice „pronostic” cu privire la negocierile cu Kievul. In schimb, un consilier al presedintiei ucrainene a calificat drept posibil ca un acord de pace sa fie incheiat pana in luna mai, informeaza AFP, citata de […] The post A patra runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina. Moscova refuza orice „pronostic”, Kievul crede ca un acord de pace este posibil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .