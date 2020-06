A părut o explicație de ce părțile Lunii sînt atît de diferite Cele doua parți ale lunii se deosebesc mult una de celalalta. Acest lucru s-ar putea datora distribuției elementelor radioactive. O parte a Lunii este intotdeauna indreptata spre Pamint și acoperita cu pete – acestea sint cimpii largi de bazalt intunecat, rezultatul activitații vulcanice antice in interiorul satelitului. Partea inversa este mult mai palida, cu mai puține pete de bazalt și cr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat marti o consultare publica privind potentialul tehnologiilor digitale in sectorul patrimoniului cultural. Scopul este acela de a propune un instrument de politica mai adecvat pentru a sprijini transformarea digitala a patrimoniului cultural, potrivit news.ro.Partile…

- Alegerea celui mai bun fry-top este aduce avantaje unice bucatariei dvs. profesionale. Imaginati-va ca aveti un restaurant frumos cu zona de gatit frontala sau o bucatarie deschisa, moderna, la vedere.In cazul acesta trebuie sa alegeti un fry-top diferit fata de cel pe care il utilizati in bucataria…

- Utilizatorul BizzareLazar a creat un cont de Twitter care copiaza intocmai postarile presedintelui american, un experiment care demonstreaza ca acesta din urma are parte de tratament preferential in social media.

- Autoritatile galatene si brailene interpreteaza diferit o prevedere privind circulatia persoanelor in timpul starii de alerta. La Braila, cetatenii au voie sa circule fara declaratie pe propria...

- Guvernul a aprobat o Hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in acvacultura, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Actul normativ completeaza cu valoarea de 1.000.000 lei suma prevazuta initial la art.14 din…

- Avand in vedere bunele practici instituite de Tribunalul Maramures, dar si de alte instante, pentru perioada ulterioara incetarii starii de urgenta decretate de Presedintele Romaniei, incepand cu data de 15 mai 2020, in vederea indeplinirii cu celeritate a procedurii legale de citare in toate cauzele,…

- In aceasta perioada, in care regulile de distantare sociala trebuie respectate cu prioritate, amintim cetatenilor ca au obligatia sa tina cont de acestea in vederea prevenirii unor evenimente nedorite si cu ocazia sarbatorilor pascale. Astfel, pentru ca Sarbatorile sa fie linistite si fara evenimente…

- Coronavirusul rezista 2-3 zile pe plastic si inox, 24 de ore pe carton si 4 ore pe cupru, arata Ministerul Sanatatii si Observatorul Roman de Sanatate, care desfasoara o campanie de informare in contextul pandemiei. Spre deosebire de alte epidemii (precum norovirusul sau hepatita A), transmiterea prin…