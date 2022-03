A oprit maşina la magazinul sătesc, să cumpere o apă: patronul l-a bătut de l-a zvântat Totul a pornit de la o dauna minora adusa masinii patronului. Iata cum au decurs lucrurile! Un sofer a fost batut mar chiar de patronul magazinului unde oprise pentru a-si cumpara apa. Soferul uitase sa traga frana de mana, iar autoutilitara sa a ciocnit usor autoturismul Audi A4 al patronului. Incidentul a avut loc in satul Bohotin din comuna Raducaneni. Soferul vinovat a verificat starea autoturismului avariat, constatand ca ii fusese zgariata usor o aripa din spate. Pentru a nu fi discutii, a inceput sa-l caute pe proprietar, pentru a face constatarea amiabila a accidentului. Nu a avut mult… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj a sosit la fața locului și i-a oferit ingrijiri medicale. Polițista a suferit leziuni usoare și nu a avut nevoie de transportul la spital. Șoferul vinovat a declarat agenților ca nu a vazut-o la timp.Barbatul de 37 de ani are acum dosar penal și este cercetat pentru vatamare corporala din…

- Incidentul rutier a avut loc pe drumul european E58, inainte de intrarea in localitatea ieseana Valea Lupului. Imaginile, postate pe Facebook, au fost surprinse de camera aflata la bordul unui camion care mergea regulamentar. Din partea dreapta, pe acostamentul soselei care este de multe ori confundat…

- Barbatul a descris momentele de groaza prin care a trecut, mai ales ca el credea ca nu va mai scapa viu din incaierare. Mai mult, el acuza faptul ca degeaba a sunat la 112, pentru ca i s-a spus ca nu sunt echipaje disponibile.„Eram in zona Metalurgiei, moment in care am acceptat pe aplicație o cursa,…

- Barbatul a descris momentele de groaza prin care a trecut, mai ales ca el credea ca nu va mai scapa viu din incaierare. Mai mult, el acuza faptul ca degeaba a sunat la 112, pentru ca i s-a spus ca nu sunt echipaje disponibile.„Eram in zona Metalurgiei, moment in care am acceptat pe aplicație o cursa,…

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Baia Mare, aflați in serviciul de patrulare, au observat noaptea trecuta, pe bulevardul Independenței din municipiu un autoturism, care circula spre strada Victoriei, turand motorul excesiv și derapand controlat. Incidentul a avut loc in jurul…

- Scene revoltatoare in trafic la Timișoara. Un tanar șofer a fost luat la bataie de un taximetrist, dupa un accident rutier, informeaza Antena3 . Incidentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 12.00, pe strada Burebista. Un tanar de 18 ani mergea cu mașina spre mall cand un alt conducator auto, aflat…

- Lipsa locurilor de parcare din Constanta si tarifele piperate ale celor existente provoaca scandal chiar și intre vecini. Un tanar a fost luat la bataie intr-o parcare, dupa ce ar fi lasat masina pe locul altcuiva. Desi s-a oferit sa mute autoturismul, cel de-al doilea tanar i-a aruncat cuvinte grele…

- Doi copii au murit sambata seara intr-o mașina lovita de tren, la Miceștii de Campie, in Bistrița. Cei doi erau frați, aveau 13, respectiv 15 ani, și se indreptau spre casa, in mașina condusa de o ruda și in care se mai afla tatal lor.Autoturismul a fost lovit in plin de un tren la trecere de cale ferata…