Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa taie aproape 50 de milioane de lei din sprijinul financiar alocat in 2019 pentru lucrarile in multe biserici, intre care se numara și Catedrala Mantuirii Neamului, de unde reduce 10 milioane de lei. Proiectul va fi dezbatut in ședința CGMB de miercuri.Potrivit unui…

- Rectificarea bugetara aprobata joi de Guvern, pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii, prevede o suplimentare cu 460 milioane lei de la bugetul de stat si majorarea veniturilor proprii cu 129 milioane de...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, joi, ca Bucurestiul nu figureaza in proiectul Guvernului de rectificare a bugetului de stat, postat in urma cu o zi pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice. "Desi am comunicat prompt datele care ne-au fost solicitate pentru viitoarea…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa discute, in sedinta de joi, un proiect de rectificare bugetara care prevede suplimentarea cu 100 de milioane de lei a celor 900 de milioane de lei prevazute pana in prezent pentru subventii destinate transportului in comun, in vederea acoperirii…

- Primaria Capitalei va introduce o noua taxa municipala pentru apa uzata, in valoare de 0,07 RON per metru cub de apa, potrivit unui proiect votat in ședința Consiliului General al Municipiului București de joi.Consiliul General al Municipiului București a adoptat, in ședința de joi, un proiect…

- Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat joi proiectul taxei Oxigen, care va intra astfel in vigoare incepand din 1 ianuarie 2020. Comparativ cu proiectul anunțat anterior, consilierii Primariei Capitalei au adoptat cateva amendamente suplimentare, care se refera inclusiv la interzicerea…

- Un proiect aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti conform caruia Primaria Capitalei va achizitiona 300 de parcometre stradale cu aproape 15.000 de euro bucata a provocat un val de critici. Drept urmare, Primaria a transmis un comunicat de presa in care sustine ca sumele prezentate…