A murit Willie Thorne, unul dintre cei mai mari jucători de snooker din istorie. Era supranumit Mister Maximum Willie Thorne, 66 de ani, a fost diagnosticat cu leucemie in luna martie, iar saptamana trecuta a ajuns la spital din Spania, dupa ce s-a simțit foarte rau, informeaza BBC.”Cu mare greutate, trebuie sa va anunțam ca in aceasta noapte, la ora 1:55, Willie Thorne a pierdut batalia și a decedat. El a intrat in șoc septic și nu a mai raspuns la nici un tratament, așa ca a fost luata decizia de a se opri aparatele”, a anunțat familia, intr-un comunicat. Thorne fusese plasat deja, de 24 de ore, in coma indusa.We are deeply saddened to hear that the Great WT himself, Willie Thorne, has passed away at… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

