A murit Wayne Shorter, unul dintre cei mai mari compozitori de jazz din lume Cantarețul de jazz, Wayne Shorter, saxofonist considerat unul dintre cei mai mari compozitori ai stilului de muzica, a murit, la 89 de ani. Alisse Kingsley, agentul artistului, a confirmat decesul, intr-un mesaj scris, dar nu dezvaluit și cauza morții lui Wayne Shorter. Muzicianul nascut pe 25 august 1933 la Newark, langa New York. Influenta lui asupra jazz-ului a durat mai bine de jumatate de secol. Cel pe care The New York Times il descrie in necrologul sau ca fiind un muzician „inovator” si „enigmatic” a cantat cu cei mai mari – Miles Davis, Herbie Hancock, Art Blakey – si a excelat atat la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Jazzmanul american Wayne Shorter, saxofonist considerat unul dintre cei mai mari compozitori de jazz din Statele Unite, a murit joi, la Los Angeles, la varsta de 89 de ani. Agentul sau Alisse Kingsley a confirmat pentru AFP intr-un mesaj scris, dar fara a dezvalui cauza decesului acestui muzician nascut…

Wayne Shorter, icoana a saxofoniștilor de jazz din America, a murit la varsta de 89 de ani. Compozitorul și interpretul a colaborat cu interpreți precum Miles Davis, Joni Mitchell și Carlos Santana.

