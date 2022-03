A murit unul dintre cei mai mari matematicieni ieşeni: acad. Radu Miron Reprezentantii Facultatii de Matematica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) au anuntat stingerea din viata a unuia dintre cei mai reputati profesori si matematicieni pe care i-a avut vreodata cea mai veche universitate din Romania: acad. Radu Miron. Acesta s-a stins din viata la varsta de 95 de ani, dupa o indelunga activitate, de peste 40 de ani, in care a predat in salile de clasa ale facultatii, fiindu-le mentor si indrumator la majoritatea cadrelor didactice care continua si astazi activitatea acolo. Intr-un mesaj transmis pe adresa redactiei „Ziarului de Iasi", reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Radu Miron a incetat din viata la varsta de 95 de ani. Unul dintre marii profesori ai Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", matematician de renume si reprezentant de referinta al scolii matematice iesene, ne-a parasit in aceste zile. Profesorul Radu Miron a fost cadru didactic al Facultatii…

- Senatul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a validat, in ședința din data de 10 martie 2022, propunerea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație ca toate facultațile sa reia activitațile didactice cu prezența fizica cel tarziu pe data de 4 aprilie 2022. Pana la aceasta data se vor…

- Sprijin pentru refugiații din Ucraina, oferit de UAIC Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) iși declara solidaritatea fața de Ucraina și pune la dispoziție spații de cazare, hrana, consiliere psihologica și facilitarea serviciilor medicale pentru 50 de studenți și cadre didactice din Ucraina,…

- Municipiul Iași este cu siguranța unul dintre cele mai atractive orașe ale Romaniei. Acesta ofera o multitudine de oportunitați pentru dezvoltarea in plan personal și in plan profesional. In același timp, aici vei putea sa te bucuri de o viața de familie minunata, mai ales daca alegi sa locuiești in…

- Liderii judeteni ai PSD Iasi au decis, in aceasta seara, dizolvarea conducerii organizatiei municipale Iasi. Potrivit unor surse din partid, dupa doua sedinte, care au avut loc pe parcursul a doua ore – una a Biroului Permanent Judetean (BPJ) si cealalta a Comitetului Executiv Judetean (CEX), in fruntea…

- Centrul de cercetare de la Dorna Candrenilor cladire care in trecut a fost și sediu de Primarie a intrat in patrimoniul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași in baza unei hotarari de Guvern adoptate recent. Operatiunea de predare-primire a imobilului cu o suprafața de 1.897 mp. s-a realizat…

- Angajatii feroviari din toata tara, alaturi de toti romanii, sarbatoresc luni, 24 ianuarie, 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman, potrivit unui comunicat. Astfel, CFR Calatori va numi simbolic…

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a finalizat modernizarea corpului secundar cladirea Dispensar de la Statiunea Biologica Marina "Prof. Dr. Ioan Borcea" din Agigea, judetul Constanta. Valoarea lucrarilor a fost de 308.534,43 lei, cu TVA.Receptia lucrarilor a fost realizata vineri, 10 decembrie…