A murit un simbol al cinematografiei italiene Monica Vitti, simbol al cinematografiei italiene si muza regizorului Michelangelo Antonioni, a murit la varsta de 90 de ani, potrivit Ansa. Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, a anuntat decesul marii actrite: „Adio Monica Vitti, adio regina a cinematografiei italiene. Astazi este o zi cu adevarat trista, o mare artista si o mare italianca a plecat dintre noi”, a scris el. In antologiile marelui cinema italian al anilor 1960 si 1970, ea va ramane cea al carui talent va reconcilia cinema-ul elitist al lui Antonioni cu comediile sociale ale lui Risi, Monicelli, Scola. Filmografia Monicai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

