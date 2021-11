A murit un iubit actor din serialul Seinfeld

Stiri pe aceeasi tema

- Lou Cutell s-a stins din viața la varsta de 91 de ani. Actorul era cunoscut pentru rolul lui Howard Cooperman din celebrul serial „Sheinfeld”. Anunțul decesului a fost facut de Mark Furman, un apropiat al acestuia, dar cauza morții nu este cunoscuta cu exactitate.

- Actorul Lou Cutell, cunoscut pentru rolurile din seriale de televiziune precum „Seinfeld” și „Grey’s Anatomy”, a incetat din viața, la varsta de 91 de ani. Are in spate o cariera de peste 60 de ani.

- Claudiu Iordache, unul dintre liderii Revolutiei de la Timisoara din Decembrie 1989, a murit la varsta de 79 de ani. “Cu doua saptamani in urma si-a sarbatorit ziua de nastere impreuna cu noi, in bucurie si voie buna, impartasindu-ne ganduri pentru prezent si planuri pentru viitor, planuri pentru cartile…

- Claudiu Iordache, una dintre figurile simbol ale Revolutiei Romane din Decembrie 1989 de la Timisoara, s a stins din viata la data de 20 noiembrie, la varsta de 79 de ani.Claudiu Iordache s a stins din viata brusc, pe 20 noiembrie 2021, la varsta de 79 de ani.Cu putin timp inainte, isi sarbatorise ziua…

- Marius Perian, cunoscut sub porecla „Periuța”, s-a stins din viața la inceputul acestei saptamani. Anunțul a fost facut de un prieten al acestuia, pe Facebook. Zis și „Primarul Nopții”, Perian a fost unul dintre cele mai pitorești personaje din Timișoara.

- Manelistul Petrica Cercel a incetat joi din viața, din cauza Covid – 19, a transmis fiul acestuia, Ionuț. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit COVID , dar prin rugaciunile noastre catre Dumnezeu il va vindeca” scrisese anterior Ionuț Cercel…

- Vestea a fost data de cameramanul maneliștilor, Daniel Ionescu, care a anunțat pe Facebook ca Petrica Cercel s-a stins din viața.Anunțul a venit la scurt timp dupa ce familia anunțase ca artistul este internat la ATI, in stare grava, dupa ce s-a infectat cu COVID-19.Cu doar cateva ore inainte sa se…

- Ministrul rus al Situatiilor de Urgenta Evgheni Zinicev a murit salvand o persoana, in cursul unui antrenament, a anuntat miercuri ministerul intr-un comunicat transmis agentiilor ruse de presa, relateaza AFP. Ministrul ”a murit in mod tragic in serviciu, la Norilsk, in timpul unui exercitiu interministerial…