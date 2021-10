Stiri pe aceeasi tema

- O a doua persoana cu COVID dintre cele transferate in cursul diminetii de la Spitalul din Targu Carbunesti la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a decedat. Este vorba despre o femeie de 62 de ani, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Mihaela Ticleanu.Potrivit acesteia, femeia a…

- O tanara in varsta de 32 de ani originara din comuna Bogdanești, bolnava de Covid, a murit la scurt timp dupa ce a nascut, din cauza afectarii severe a plamanilor. Conform informațiilor noastre, tanara avea Covid și s-a internat in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" ...

- Medicii au facut in permanența eforturi pentru salvarea pacientului, ai carui plamani au fost afectati in proportie de 85%.Ultimele informații indicau un posibil transfer al acestuia cu un elicopter la Spitalul Judetean din Targu Mures. „Bolnavul este in curs de transfer la elicopter. Sa speram ca va…

- Autoritatile sanitare din Arges analizeaza posibilitatea suplimentarii paturilor cu acces la oxigen pentru pacientii cu COVID-19, 13 urmand sa fie operationalizate in perioada urmatoare la Spitalul Militar Pitesti, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis luni de Institutia Prefectului…

- O fetița de 13 ani, fara alte afecțiuni și nevaccinata, din Bacau, a murit din cauza COVID-19, la Spitalul Județean de Urgența. Adolescenta a ajuns la Urgențele secției de Pediatrie, fiind trimisa de medicul de familie, cu o saturație a oxigenului in sange de numai 60% și insuficiența respiratorie. …

- Sapte firme din judetul Bistrita-Nasaud au donat Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) echipamente medicale folosite pentru administrarea de oxigen pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19, in valoare de 216.000 de lei, a anuntat, marti, managerul unitatii spitalicesti, Gabriel Lazany. "Pandemia…

- Situatie grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova. Din cauza numarului tot mai mare decese in randul pacientilor bolnavi de Covid, conducerea a fost nevoita sa aduca o morga mobila. Are detalii Adriana Obrocea de la TVR Craiova.

- Daca joi situatia parea sa dea semne de imbunatatire la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, in noaptea de 7 spre 8 octombrie a inceput din nou sa creasca numarul internarilor de pacienti Covid in stare grava, anunta conducerea. Vineri dimineata, 32 de pacienti cu coronavirus se aflau in izolatorul…