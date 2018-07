A murit ultimul veteran de război din Odobești Veșnica pomenire veteranului de razboi Costica VOICU

La un secol de la Primul Razboi Mondial, Costica VOICU – ultimul veteran de razboi din Odobești, a plecat dintre noi. Acum 10 ani, Consiliul Local Odobești declara cetațeni de onoare pe toți cei 32 de veterani aflați in viața la acel moment. De atunci, an dupa an, unul dupa altul, veteranii au plecat discret in lumea de dincolo, lasandu-ne poveștile lor din anii tinereții, traiți in tranșee, printre gloanțe pentru eliberarea pamantului stramoșesc, pentru apararea tradițiilor și a Bisericii. Astazi, Consiliul Local și Primaria… Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

