Stiri pe aceeasi tema

- SURSE: A murit colonelul TUDOR Stanica fostul șef al Direcției Cercetari Penale din Inspectoratul General al Miliției! Decesul a avut loc ieri, 29 decembrie in jurul orei 17.00 In octombrie 2003, instanța suprema i-a condamnat pe Tudor Stanica si pe Mihail Creang ...

- Șase trupuri carbonizate, intre care un copil, au fost gasite de pompieri dupa un incendiu devastator la o pensiune din Prahova. Alte persoane sunt in continuare date disparute. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) cere ISU Prahova prezentarea unui raport referitor la controalele…

- O persoana a murit și doua au fost ranite in urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, in județul Braila, relateaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este oprit aproximativ 30 de minute pe DN 21 Braila – Viziru, pentru cercetarea…

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite in urma unui accident produs vineri pe DN 73 in județul Argeș.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane accidentul a avut loc pe DN 73 Pitești-Brașov, in apropierea localitații Țițești din județul Argeș, conform News.ro.…

- FOTO Langa noi: Tragedie la Suceava! Un barbat a murit dupa ce mașina in care se afla a intrat intr-un tractor cu plug Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 2K, localitatea Arbore, județul Suceava, un autoturism a intrat in coliziune fața-spate cu un tractor…

- Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, a declarat, pentru News.ro, ca decizia Parchetului General de a formula o cerere de revizuire a hotararii prin care tortionarii tatalui sau au fost achitati este „o noua speranța” și spera ca „un complet nou de judecata”, sa aiba curajul sa dispuna redeschiderea…

- Viața merge inainte pentru polițistul care a torturat pana la moarte un tanar pe care l-a legat de zabrelele Secției 10, l-a batut și l-a electrocutat ore in șir: George Ștefan Isopescu s-a stabilit in Marea Britanie și a deschis o firma de construcții!