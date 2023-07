Pompierii militari ai Punctului de Lucru Poiana Stampei au intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ, pentru extragerea unei persoane care a ramas blocata sub o autoutilitara rasturnata, in zona localitații Dornișoara, informeaza ISU Suceava. Din nefericire, persoana a fost extrasa și prezinta leziuni incompatibile cu […] The post A murit strivit sub autoutilitara care s-a rasturnat (foto) first appeared on Suceava News Online .