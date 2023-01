Stiri pe aceeasi tema

Estonia ii aduce un omagiu uneia dintre personalitatile politice cheie in independenta tarii de Uniunea Sovietica, acum mai bine de 30 de ani, dupa decesul fostului premier Edgar Savisaar, joi, la varsta de 72 de ani, transmite dpa.

Pele a murit la varsta de 82 de ani, a anunțat agentul sau pentru Associated Press.

Persoanele care au deținut funcțiile de președinte al Republicii Moldova, președinte al Parlamentului și prim-ministru nu vor mai beneficia, la finalul mandatului, de servicii de protecție de stat.

Am fost prezent,in cursul zilei de azi, la festivitatea de comemorare a eroilor martiri din Popesti Leordeni ,o manifestare destinata cinstirii memoriei celor care și-au pierdut viața la Revoluția din Decembrie 1989, anunța senatorul Alfred Laurențiu.

Cel putin 21 de persoane, intre care cinci copii, si-au pierdut viata dupa o alunecare de teren produsa in Malaezia, iar cautarile continua pentru gasirea altor 12 oameni aflati in campingul neautorizat unde a avut loc tragedia, afirma autoritatile, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Cel putin 120 de persoane au murit in Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo, in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate de ploi torentiale, potrivit unui document guvernamental consultat marti de Reuters.

Fostul lider chinez Jiang Zemin, care a ajuns la putere dupa protestele din Piata Tiannmen, a murit la varsta de 96 de ani, anunta presa oficiala chineza, relateaza BBC News.

In cadrul unei emisiuni in direct, in Liban, a izbucnit o disputa legata de unii membri ai Parlamentului.