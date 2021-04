A murit Nelu Ploieșteanu. A fost cel mai important lăutar din ultimii 20 de ani Nelu Ploieșteanu, care avea 71 ani, se afla internat, in stare grava, la Terapie Intensiva -Spitalul de Urgența din București, in ultima saptamana fiind intubat dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19 Nelu Ploieșteanu a fost lautarul preferat al marilor actori Gheorghe Dinica și Ștefan Iordache. ”Din pacate maestrul Nelu Ploieșteanu a pierdut lupta cu virusul. Condoleanțe familiei!”, au transmis reprezentanții SMURD pe pagina lor de Facebook. Ploieșteanu, pe numele sau Ion Dumitrache, mai fusese interant in ultimii ani datorita unor afecțiuni pulmonare. La momentul internarii starea de sanatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

