A murit Monica Vitti, regina cinematografiei italiene. ”Am pierdut o mare artistă, am pierdut un mare om” A murit Monica Vitti. Actrița supranumita ”regina cinematografiei italiene” a plecat din scena vieții astazi, la 90 de ani. Varsta pe care a implinit-o pe 3 noiembrie. Pe numele sau Maria Luisa Ceciarelli, actrița, una dintre cele mai frumoase femei din cinematografia mondiala se retrasese din activitate in 2001. Trista veste ce a indoliat cinematografia italiana a fost data de regizorul și fotograful Roberto Russo, cel ce i-a fost legendarei actrițe partener de viața. ”Am fost cu ea de aproape 20 de ani acum. Ne cunoaștem de 47 de ani, Voi pregati un tort cu o lumanare de ziua sa”. “Adio, Monica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

