A murit Jason Dupasquier

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in MotoGP. Pilotul elvetian Jason Dupasquier, 19 ani, de la echipa Prustel GP, s-a accidentat grav, sambata, 29 mai, pe circuitul Mugello in sesiunea de calificare a Marelui Premiu al Italiei de motociclism viteza. El a fost supus unei interventie chirurgicale la torace din cauza unei leziuni…

- Pilotul australian Remy Gardner (Kalex) a triumfat in cursa de la clasa Moto2 a Marelui Premiu al Italiei la motociclism viteza, disputat duminica pe circuitul Mugello in a sasea etapa a MotoGP, relateaza EFE. Gardner, care a obtinut prima sa victorie din acest sezon, l-a depasit in ultimul tur pe spaniolul…

- Pilotul australian Remy Gardner (Kalex) a triumfat in cursa de la clasa Moto2 a Marelui Premiu al Italiei la motociclism viteza, disputat duminica pe circuitul Mugello in a sasea etapa a MotoGP, relateaza EFE. Gardner, care a obtinut prima sa victorie din acest sezon, l-a depasit in ultimul…

- Jason Dupasquier, pilot francez in varsta de 19 ani, participant in Moto GP, a murit, duminica, la spitalul Carregi din Florenta. Acolo unde sportivul din Hexagon ajunsese de urgența, in stare foarte grava, dupa ce s-a accidentat grav pe circuitul Mugello in sesiunea de calificare a Marelui Premiu de…

- Pilotul elvetian Jason Dupasquier, de la echipa Prustel GP, a incetat din viata duminica la spitalul Carregi din Florenta, dupa ce s-a accidentat grav pe circuitul Mugello in sesiunea de calificare a Marelui Premiu de motociclism viteza, au anuntat organizatorii Campionatului mondial MotoGP.…

- Pilotul elvetian Jason Dupasquier, de la echipa Prustel GP, a incetat din viata duminica la spitalul Carregi din Florenta, dupa ce s-a accidentat grav pe circuitul Mugello in sesiunea de calificare a Marelui Premiu de motociclism viteza, au anuntat organizatorii Campionatului mondial MotoGP.…

- Pilotul Jason Dupasquier este înca în stare critica dupa teribilul accident suferit, sâmbata, în calificarile Moto3 de la Mugello. Acesta a fost adus la spital cu "traumatism multiplu si în stare grava".Dupasquier, în vârsta de 19 ani, a cazut…

- ​Pilotul elvetian Jason Dupasquier, care a suferit un accident, sâmbata, în calificarile cursei de Moto3 din cadrul GP-ului Italiei, este în stare grava, informeaza AFP.“Pacientul a fost transferat la centrul de traumatologie al spitalului Careggi. El are multiple traumatisme…