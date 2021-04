A murit Gabi Lunca, ultima și cea mai cunoscuta solista de muzica lautareasca in viața. Artista, care s-a stins la 82 de ani, se afla internata in spital dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. ”Dupa 23 ani, din nou impreuna! Canta impreuna Celui pe care L-au iubit si L-au slujit o viata intreaga! O sa ne revedem…”, a scris, aseara, Rebeca Onoriu, fiica cea mica a ultimei doamne a muzicii lautarești. In urma cu o saptamana, Rebeca Onoriu declara ca mama sa este bine și a fost internata dupa ce doua teste au ieșit pozitive. Gabi Lunca nu a fost intubata dar a avut nevoie de o masca de oxigen.…