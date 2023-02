A murit fostul preşedinte pakistanez Pervez Musharraf în exilul autoimpus în Dubai Fostul presedinte pakistanez Pervez Musharraf a decedat dupa o boala indelungata la un spital din Dubai, a anuntat duminica presa locala pakistaneza. Armata pakistaneza a confirmat decesul lui Musharraf, in varsta de 79 de ani, care a fost indepartat de la putere in 2008. Fostul sef al armatei se afla in exil autoimpus in Dubai, transmite Agerpres. Sefii armatei, marinei si aviatiei pakistaneze si-au exprimat condoleantele cu privire la moartea sa. Fostul general cu patru stele, care a preluat puterea printr-o lovitura de stat fara varsare de sange in 1999, a reusit sa gestioneze o crestere economica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

