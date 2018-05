Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut medic in varsta de 28 de ani a murit dupa ce și-a injectat singur un tratament experimental anti-herpes. Aaron Traywick , președintele start-up-ului biotehnologic Ascendance Biomedical, a fost gasit cu fata in jos, intr-un rezervor dintr-un spital din Washington. Rezervorul izolat fonic…

- Aaron Traywick, CEO-ul firmei Ascendence Biomedical, a fost gasit mort pe 29 aprilie, intr-o camera de spa din Washington, conform declarațiilor facute de Metropolitan Police Department of the District of Columbia pentru Live Science, scrie digi24.ro.

- Cantareata belgiana Maurane, care a inspirat-o pe Lara Fabian, a murit la varsta de 57 de ani, la cateva zile dupa ce s-a intors pe scena, in urma unei absente de doi ani, scrie bbc.com. Maurane, nascuta cu numele Claudine Luypaerts, a fost gasita fara viata, luni, in locuinta ei din comuna…

- Aaron Traywick, un cunoscut medic in varsta de 28 de ani, a fost gasit decedat, duminica, intr-un spital din Washington DC. Acesta a devenit celebru dupa ce si-a injectat un vaccin netestat impotriva herpesului.

- Patru excursionisti si doi alpinisti au murit in Alpii elvetieni si alte cinci persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce au fost obligate sa petreaca o noapte in frig si zapada, a anuntat luni Politia elvetiana, citata de AFP. Cei patru excursionisti decedati faceau parte din…

- Unul dintre cei mai faimosi DJ din intreaga lume, Avicii, a murit la varsta de 28 de ani! Cauza mortii este deocamdata neclara.Pe numele sau real Tim Bergling, suedezul a decedat in Muscat, Oman. Reprezentantii DJ-ului, preluati de TMZ, au confirmat tragedia.

- Riordan se afla langa fereastra, pe randul cu numarul 14 al avionului. In momentul in care hubloul s-a spart, ea a fost practic „aspirata” pe jumatate in afara aeronavei, aflandu-se afara de la talie in sus. Ceilalți pasageri au reușit sa o traga inapoi in cabina și au inceput sa o resusciteze pana…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 57 in sezonul 2017 - 2018, dupa confirmarea a trei noi decese, la doi barbati si o femeie. Niciunul dintre pacienti nu a fost vaccinat antigripal.