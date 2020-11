A murit David Dinkins, primul primar de culoare al statului american New York Fostul primar al New Yorkului David Dinkins, care a fost si primul si pana acum singurul afro-american ajuns in acest post, a incetat din viata luni la domiciliul sau, la varsta de 93 de ani, au anuntat media americane, citate marti de Reuters si dpa, potrivit AGERPRES. Victoria istorica a lui Dinkins la alegerile din 1989 a fost rapid eclipsata de o crestere a criminalitatii si a tensiunilor rasiale care au subminat realegerea sa pentru un nou mandat, in 1993. Decesul lui David Dinkins a survenit la putin mai mult de o luna dupa ce sotia sa Joyce a incetat din viata, la 11 octombrie. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

