Stiri pe aceeasi tema

- Leslie Jordan, actorul cunoscut pentru rolurile sale din seriale celebre precum “Will and Grace” și “American Horror Story”, a murit. Starul american și-a gasit sfașitul intr-un accident de mașina, petrecut chiar la Hollywood, luni dimineața, potrivit publicațiilor de peste ocean.

Sambata, in jurul orei 22:20 a avut loc un accident rutier pe DN 79, soldat cu un deces, anunța IPJ Arad.

O femeie in varsta de 50 de ani a murit, marți seara, in urma unui accident petrecut pe centura Valcele-Apahida, intre o mașina și un camion.

Un barbat in varsta de 57 de ani a murit, joi seara, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit DN 67A, la ieșirea din Strehaia, județul Mehedinți, și s-a rasturnat, conform Mediafax.

O persoana a murit dupa ce autoturismul in care se afla a intrat sub un autotren, accident rutier petrecut in noaptea de miercuri spre joi, pe autostrada A4, in apropierea localitatii Agigea, potrivit Agerpres.

Un tanar de 23 de ani a murit proiectat din mașina pe care o conducea, in urma unui accident produs miercuri seara intre localitațile Ogrezeni și Malu Spart din județul Giurgiu, conform Mediafax.

Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc miercuri dimineața pe DN 1, in județul Bihor. Cele doua persoane din autoturism au murit in urma impactului.

Doua persoane au murit, marți, dupa ce mașina in care se aflau a derapat și a intrat pe contrasens, pe drumul dintre Geoagiu și Oraștie, in județul Hunedoara. Mașina s-a lovit de o autoutilitara care circula din sens opus.