A murit chitaristul trupei The Moonkees VIDEO Michael Nesmith, chitaristul trupei rock The Moonkees, a murit la varsta de 78 de ani, din cauze naturale, informeaza Rfi. Celebrul cantaret si compozitor, scriitor, actor-regizor si antreprenor care va fi amintit drept carismaticul chitarist de la formatia rock The Moonkees, a murit la varsta de 78 de ani, anunta AP, potrivit news.ro. Nesmith, care a suferit mai multe operatii la inima in 2018, a murit vineri acasa din cauze naturale, a declarat familia. Nesmith era un artist pe cont propriu in septembrie 1966 atunci cand The Monkees si-a facut debutul in televiziune si l-a trasformat pe el si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

