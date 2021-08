Stiri pe aceeasi tema

- Ringo Star, Elton John, Bryan Adams, Paul McCartney, Roy Orbison, Joan Jett, Lenny Kravitz, Garbage sunt cateva dintre starurile care i-au adus omagii legendarului Charlie Watts, membru al formatiei The Rolling Stones, "cel mai elegant si mai distins tobosar din rock and roll".

- Bateristul și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane rock Slipknot, Joey Jordison, a murit la varsta de 46 de ani, informeaza contactmusic.com. Intr-un comunicat citat de BBC, familia lui Jordison a transmis ca el a murit linistit, in somn. Nu a fost dezvaluita cauza decesului. „Moartea lui…