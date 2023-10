A murit Chandler din serialul „Friends”. Matthew Perry a fost găsit fără suflare în cadă Matthew Perry, indragitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing in „Friends”, a murit, scrie CNN. El avea 54 de ani. Perry a murit dupa ce s-ar fi inecat accidental, sambata, la locuinta sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citeaza surse din politie. Nu exista suspiciuni privind un act criminal, au declarat sursele pentru LA Times. ”Suntem devastati de moartea dragului nostru prieten Matthew Perry. Matthew era un actor incredibil de talentat si o parte de nesters din familia Warner Bros. Television Group”, a transmis Warner Bros. Television Group pentru CNN. ”Impactul talentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

