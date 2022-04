Stiri pe aceeasi tema

- O femeie japoneza nascuta la inceputul secolului XX și considerata cea mai batrana persoana din lume a murit la varsta de 119 ani, a anunțat luni, 25 aprilie postul public de televiziune NHK. Kane Tanaka, nascuta in 1903, anul in care frații Wright au efectuat primul zbor controlat al avionului lor…

- Tesla se pregatește sa reia producția la uzina sa dinShanghai, dupa ce a oprit-o timp de de trei saptamani. Acum, a primit aprobarea autoritaților locale, au declaratpentru Reuters doua persoane familiarizate cu acest subiect, scrie CNN. Fabrica din Shanghai a companiei, situata in districtul Pudong,…

- Ministrul delegat al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, a fost testata pozitiv cu coronavirus si nu mai poate efectua planuita vizita la Beijing (11-15 februarie), unde au loc Jocurile Olimpice. "Am fost testata pozitiv pentru Covid, ca parte a protocolului obligatoriu inainte de…

- "In aceasta dimineata am fost testat pozitiv cu COVID-19. Ma simt bine - si voi continua sa lucrez la distanta saptamana aceasta, respectand recomandarile sanitare. Fac apel la toata lumea sa se vaccineze si sa isi faca doza booster", a scris Trudeau, pe Twitter. Trudeau si familia sa se afla in izolare…

- ​Comitetul Olimpic Canadian a anuntat vineri ca cinci membri ai delegatiei olimpice de 246 de persoane, care a ajuns la Beijing pentru a participa la Jocurile Olimpice de iarna 2022, au fost testati pozitiv la coronavirus, scrie Reuters.''Vom respecta regulamentul anti-Covid impus de organizatori.…

- Presedintele Comitetului International Paralimpic (CIP), Andrew Parsons, a anuntat, vineri, ca a fost testat pozitiv cu Covid-19 si nu va merge la Beijing pentru Jocurile Olimpice din perioada 4-20 februarie. "Sunt dezamagit, nu voi putea asista la Jocurile Olimpice deoarece am fost depistat pozitiv…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat joi ca s-a plasat in izolare pentru cinci zile dupa ce a intrat in contact cu o persoana confirmata cu COVID-19, adaugand ca testul rapid efectuat a avut rezultat negativ, informeaza Reuters. ''Ma simt bine si voi lucra de acasa. Aveti grija, fiecare…