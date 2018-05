Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Spațiala americana a anunțat ca a murit Alan Bean, al patrulea astronaut care a calcat pe luna. Devenit pictor dupa ce a intrat la pensie, Bean s-a imbolnavit subit cu cateva saptamani inainte, a anunțat familia sa intr-un comunicat. Fost pilot de incercare al Marinei americane, Alan Bean avea…

- Fostul astronaut american Alan Bean, al patrulea om care a pasit pe Luna, a murit in Texas la varsta de 86 de ani, scrie BBC. A fost de doua ori in spațiu, prima data ca pilot al misiunii Apollo 12. Potrivit familiei sale, Bean s-a imbolnavit in urma cu doua saptamani in Indiana si a murit intr-un…

- Agentia spatiala americana NASA a anuntat ieri decesul astronautului Alan Bean, al patrulea om care a pasit pe Luna, transmite Reuters. Fostul membru al misiunii Apollo 12 din 1969 avea 86 de ani, conform antena3.ro ...

- Fostul astronaut american Alan Bean, al patrulea om care a pasit pe Luna, a murit in Texas la varsta de 86 de ani, scrie BBC. Potrivit familiei sale, Bean s-a imbolnavit in urma cu doua saptamani in Indiana si a murit intr-un spital din Houston (Texas).

- Potrivit familiei sale, Bean s-a imbolnavit in urma cu doua saptamani in Indiana si a murit intr-un spital din Houston (Texas). Alan Bean, despre care astronautul Mike Massimino a spus ca era o persoana extraordinara, a fost si artist, creator al unor picturi inspirate din spatiu. „Era…

- Agentia spatiala americana NASA a anuntat sambata decesul astronautului Alan Bean, al patrulea om care a pasit pe Luna, transmite Reuters. Fostul membru al misiunii Apollo 12 din 1969 avea 86 de ani.

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Agentia spatiala americana NASA a anuntat sambata decesul astronautului Alan Bean, al patrulea om care a pasit pe Luna, transmite Reuters. Fostul membru al misiunii Apollo 12 din 1969 avea 86 de ani. Comunicatul NASA citeaza o afirmatie mai veche a lui Bean: "Am avut cea mai frumoasa viata…