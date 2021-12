Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Desmond Tutu, laureatul Premiului Nobel pentru Pace care a contribuit la stoparea apartheidului in Africa de Sud, a murit la varsta de 90 de ani, potrivit BBC. Decesul lui a fost confirmat intr-un comunicat emis de presedintele sud-african Cyril Ramaphosa.„Este inca un capitol de doliu…

- Coalitia PSD-PNL-UDMR a gasit solutia prin care testarea sa fie, totusi, gratuita. Dar pentru o perioada de 60 de zile. Asadar, angajații nevaccinați vor putea sa se testeze pe banii de la bugetul de stat maximum 2 luni, dupa care fie vor plati din banii lor testele, fie se vor vaccina, fie vor avea…

- Vești EXTREM de importante! Toți contribuitorii la aceste fonduri sunt vizați de noile reglementari din programul de guvernare al actualului Executiv. O analiza de ultim moment arata ce se intampla cu BANII romanilor care au investit lunar in cadrul acestui program. Citește mai multe AICI…

- Guvernul britanic s-a declarat joi ''dezamagit'' de amenintarile pescarilor francezi de a bloca vineri accesul pentru marfuri in trei porturi de la Canalul Manecii si in tunelul de sub Canal pentru a solicita acordarea de catre Regatul Unit de licente de pescuit post-Brexit, relateaza AFP. ''Suntem…

- Incalzirea locuințelor va costa și cu 50 % mai mult fața de iarna trecuta. Oamenii spun ca au de ales: fie ingheața in case, fie vor ramane datori vanduți furnizorilor.,,De unde bani cand ai doar 1.400 de lei pensie, de unde sa platești? Și la țara, și la oraș, aceeași poveste. Guvernul asta… nu exista…

- Conducerea PSD Prahova reclama faptul ca Guvernul a alocat bani din fondul de rezerva, miercuri, pe criterii politice. In aceste condiții au fost avantajați fatis primarii liberali, social-democratii prahoveni sustinand ca aceste fonduri reprezinta, practic, "recompensa" pentru voturile de la alegerile…

- Guvernul ungar a calificat marti ca inacceptabil ceea ce considera a fi un santaj din partea Bruxelles-ului cu privire la validarea planului sau de redresare si se declara gata sa renunte la fondurile europene, cu doua zile inaintea expirarii termenului limita de examinare de catre Comisia Europeana,…