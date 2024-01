Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in voleiul romanesc. Clubul CSM Constanta a anuntat, duminica, decesul fostului sau jucator Paul Camui, care a antrenat la minivolei in ultimii ani. Jucatorul cu care CSM Constanta promova in Divizia A, in 2021, avea doar 27 de ani. ”Lumea voleiului si a celor de la CSM Constanta este mai saraca…

- Tanarul tehnician implinise aceasta varsta in luna decembrie a anului 2023. Fost voleibalist, Paul Camui provine dintr-o familie bine-cunoscuta in sportul de pe litoral, parinții sai, Cristian și Irina, fiind foști mari sportivi, potrivit Ziua de Constanța. Cristian Camui, actualul director tehnic…

- Actorul Ion Roxin a murit la varsta de 85 de ani, anunta marti UNITER, intr-o postare pe Facebook. "Am aflat cu tristete de plecarea dintre noi a actorului de teatru si film Ion Roxin, Jean Roxin, asa cum il stiau prietenii, in dupa-amiaza zilei de 26 noiembrie. Ion Roxin reusea sa imprime rolurilor…

- Actrita Ileana Ploscaru a murit, a anuntat marti UNITER pe pagina de Facebook ."Ne despartim de Ileana Ploscaru... Ileana Ploscaru a fost un rafinat om de teatru. O personalitate artistica distinsa si puternica, dedicata intru totul scenei. De-o forta, vigoare si statornicie care sunt puse pe seama…

