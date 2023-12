Stiri pe aceeasi tema

- O cunoscuta actrița, care a petrecut in Teatrul Nottara peste 50 de ani, a muritActrita Anda Caropol a murit la varsta de 84 de ani, dupa 50 de ani petrecuti pe scena Teatrului Nottara. Trupul ei va fi depus in cursul zilei de joi in foaierul teatrului. ”Actrita Anda Caropol a trecut in eternitate.…

- Actorul Emil Hossu a parasit aceasta lume pe 25 ianuarie 2012, chiar inainte de a urca pe scena Teatrului Nottara, unde era programat sa joace in piesa „Aniversarea” alaturi de soția sa, Catrinel Dumitrescu. La varsta de 70 de ani, un infarct miocardic i-a curmat viața, amintește click.ro. Actrița privea…

- Catrinel Dumitrescu si Emil Hossu, actori ai Teatrului Nottara, au fost casatoriți 20 de ani. In 2012, Emil Hossu a murit subit in timpul unei repetiții la teatru, sub ochii neputincioși ai iubitei sale soții. Ultimele cuvinte pe care artistul le-a spus i-au fost adresate lui Catrinel.

- Natașa Raab, actrița devenita cunoscuta pentru rolul ”Coana Chiva” din faimoasa serie de reclame TV, a murit la 70 de ani. Indragita actrița nascuta la Huedin se lupta de mai mulți ani cu o boala grava, și anume Parkinson. Natașa Raab, indragita „Coana Chiva”, s-a stins din viața la varsta de 70 de…

- Comunitatea din Valea Mare, din județul Olt este profund indoliata dupa vestea devastatoare a decesului primarului sau, George Daniel Iancu, in varsta de numai 45 de ani. Primarul, care a fost ales pentru al doilea mandat in funcția sa in 2016, a murit la Spitalul Județean de Urgența Slatina, acolo…

- Baritonul argentinian Alejandro Meerapfel a murit pe scena, vineri, in timpul unui concert din cadrul festivalului de muzica baroca din Ambronay din Franța, relateaza presa locala, duminica.