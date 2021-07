Stiri pe aceeasi tema

- Robert Downey Sr., actorul și regizorul cunoscut pentru filme clasice precum Putney Swope și Greaser’s Palace, a murit marți seara, dupa ce s-a luptat cu boala Parkinson, a confirmat fiul sau Robert Downey Jr. Regizorul avea 85 de ani. Actorul Robert Downey Sr. a murit. Ce boala incurabila i-a macinat…

- Scarlett Johansson și Colin Jost așteapta venirea pe lume a primului lor copil. Potrivit presei internaționale, actrița urmeaza sa devina din nou mama foarte curand. Scarlett Johansson, in varsta de 36 de ani, a fost extrem de discreta și a preferat sa se retraga din lumina reflectoarelor pe perioada…

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, susține ca Romania nu va combina vaccinurile impotriva COVID-19, din motive de siguranța. Romania nu combina deocamdata vaccinurile impotriva COVID-19, pentru ca nu sunt date suficiente despre siguranța, a afirmat intr-o conferința de presa Valeriu…

- O explozie s-a produs azi-noapte la statia de amoniac 3 din cadrul Combinatului Chimic Azomures. Aceasta a fost urmata de un incendiu, care a fost stins dupa cateva ore. Dupa explozia de la Petromidia, din Navodari, un alt incident a avut loc in noaptea de marți spre miercuri la Combinatul chimic Azomureș.…

- Duminica seara, 16 mai, a avut loc decernarea premiilor MTV pentru filme și producții TV. Scarlett Johansson, caștigatoarea premiului MTV Generation, a avut parte de o surpriza din partea soțului sau, Colin Jost, chiar in momentul in care iși prezenta discursul. Scarlett Johansson și soțul ei, comediantul…

- Catalin Cazacu a fost prezent azi in emisiunea ”La Maruța”, unde a povestit ce anume a facut de Paște, dar a fost supus și unui test inedit de catre prezentator. Catalin Cazacu, obligat de Maruța sa aleaga intre 12 femei din Romania Catalin Cazacu a dezvaluit ca de Paște a mers la mare. ”Toata lumea…