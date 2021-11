A murit actorul Boris Petroff. L-a consacrat un rol jucat 35 de ani pe scena Teatrului „Ion Creangă” Actorul Boris Petroff, cunoscut mai ales pentru rolul lui Geppetto, jucat timp de 35 de ani pe scena Teatrului „Ion Creanga”, a murit joi la varsta de 82 de ani. „Azi s-a stins Boris Petroff. Implinise 82 de ani pe 4 noiembrie. Un artist desavarsit, care si-a dedicat zeci de ani din viata teatrului pentru copii. Un spirit ludic, mereu sugubat si cu zambetul pe buze, plin de o vivacitate molipsitoare”, informeaza site-ul UNITER. Nascut pe 4 noiembrie 1939, a debutat ca profesionist in 1964, la Teatrul de Stat din Oradea, actualul Teatrul „Regina Maria”. Din 1966 pana in 1974 a activat la Teatrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

