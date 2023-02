A murit academicianul Răzvan Theodorescu, unul din marii intelectuali ai României A murit academicianul Razvan Theodorescu, unul din marii intelectuali romani. Fost vicepreședinte al Academiei Romane, director al Televiziunii Romane și Ministru al Culturii, profesorul s-a stins pe patul de spital, la 83 de ani. Razvan Theodorescu s-a nascut pe 22 mai 1939 și absolvit Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, ale carei cursuri le-a urmat in perioada 1955-1963, intrerupte intre anii 1959-1961 din cauza exmatricularii pe motive (perioada in care a fost nevoit sa lucreze ca muncitor necalificat). Profesor universitar, doctor in istorie, Razvan Theodorescu a publicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

