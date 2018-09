Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat remis azi presei și semnat de catre Cosmin Buboi, președintele CA, astazi, 27.07.2018, a fost organizata in regim de urgența o ședința extraordinara a Consiliului de Administrație al Societații de Transport Public Timișoara, in cadrul cadrul careia s-a luat hotararea revocarii…

- Din tradiția populara, cunoaștem faptul ca n perioada 20-22 iulie se sarbatoresc, pe rand, Sfantul Ilie, Ilie Palie și Foca. Astfel acestea se constituie in personajele mitologice principale ale acestor zile despre care se spune ca aduc foc, arșița și incendii. E mare sarbatoare in calendarul…

- Croatul Tomislav Gomelt a transmis ca se mai gandește la oferta "cainilor" daca nu gasește ceva mai bun in strainatate. Cu toate ca Ionuț Negoița a impus restricții financiare pentru noul sezon, Dinamo spera sa dea lovitura pe piața transferurilor, prin aducerea mijlocașului central Tomislav Gomelt,…

- Cariera lui Gabriel Torje (28 de ani) a intrat serios in impas in ultimul an. Mijlocasul timisorean nu intra in vederile antrenorului de la Ahmat Grozny, Igor Ledyakhov, iar acum, isi cauta din nou echipa, deoarece mai are un sezon contract cu rusii

- Un Volkswagen Golf din a doua generatie a reusit sa inregistreze un nou record mondial pe o distanta de 402 metri printre masinile marcii germane cu transmisie DSG si tractiune integrala. Automobilul, pregatit de atelierul german de tuning Boba Motoring, a parcurs distanta in 8.76 secunde si a avut…

- Automobilul „de teren“, SUV-ul, se indeparteaza tot mai mult de ideea care a stat la baza sa in urma cu mai bine de jumatate de secol. Spre exemplu, primele automobile de teren, inclusiv Range Rover, erau proiectate pentru a permite accesul aproape oriunde, in conditii bune de confort.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza la zi pe tema inițierii unei moțiuni de cenzura indreptata impotriva Guvernului Dancila, un gest care poate reprezenta un prim pas spre formarea unei opoziții unite.Libertatea: PNL a depus la Parlament moțiunea de cenzura:…

- Mijlocașul argentinian Nicolas Martin Gorobsov (28 de ani) a semnat astazi cu Concordia Chiajna pe 2 ani. Acesta are un trecut in fotbalul romanesc, el fiind jucatorul lui ASA Targu Mureș, echipa cu care a ieșit vicecampion in sezonul 2014-2015. Dupa acel sezon fotbalistul a fost dorit de FCSB, insa…