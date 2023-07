A lovit un cap de pod apoi s-a răsturnat cu mașina Un șofer din localitatea Galicea a intrat intr-un cap de pot apoi s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului. Incidentul s-a intamplat pe DN67A intre Strehaia și Motru. Polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67A, un barbat de 57 de ani, din localitatea Galicea, ar fi pierdut controlul asupra volanului. Acesta a lovit un cap de pod, ulterior rasturnandu-se in afara parții carosabile. In urma impactului a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

