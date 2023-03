A lăsat Qatarul ca să aducă medalii olimpice pentru România! Razvan Șelariu, medaliatul cu bronz la Olimpiada de Atena, a renunțat la contractele din țarile arabe și din Insulele Feroe, acolo unde antrena de ani buni, ca sa faca performanța la lotul național de juniori al Romaniei. Dupa 10 ani la carma loturilor naționale de seniori ale Qatarului și alți 3 ale Insulelor Feroe, Razvan Șelariu s-a intors acasa! Medaliatul cu bronz olimpic din 2004 este coordonatorul principal al lotului național de juniori al Romaniei. „Este o reala placere sa antrenez din nou acasa. Sunt foarte bucuros. Acasa e cel mai bine, știți cum e vorba aceea poți sa scoți un om din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

