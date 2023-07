A intrat ursul în Ploiești!!! In aceasta noapte, in jurul orei 1.00, ploieștenii au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert de apariția unui urs pe strazile Ploieștiului. In mesajul de avertizare, ursul era localizat pe strada Gageni, iar localnicii erau sfatuiți sa stea in locuințe, sa evite contactul cu animalul și sa-și protejeze animalele din gospodarii. Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol si foto: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

