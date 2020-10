Peste 3.600 de școli în scenariul roșu în toată țara

În ultima zi au intrat în scenariul roșu alte peste 100 de școli The post Peste 3.600 de școli în scenariul roșu în toată țara appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Peste 3.600 de școli în scenariul roșu în toată țara Credit autor: Realitatea De Mures. Source [citeste mai departe]