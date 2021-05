Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi soți din Cluj Napoca au povestit momentele dramatice de care au avut parte in urma cu cateva saptamani. Se aflau in casa atunci cand femeia a suferit un infarct, iar soțul ei a reușit sa se mobilizeze și sa intervina rapid. Barbatul, deși fara pregatire in domeniu, a inceput sa o resusciteze,…

- Fiica cea mare a cuplului Bill si Melinda Gates, Jennifer Gates, in varsta de 25 de ani, a reacționat la vestea divorțului parinților ei. Dupa anunțul desparțirii, tanara de 25 de ani a scris pe Instagram ca familia ei „traverseaza o perioada dificila”, conform madame.lefigaro.fr. Citește…

- Nicolae al Romaniei a transmis un mesaj cu ocazia Sarbatorilor Pascale pe pagina sa de socializare, alaturi de soția și fiica sa, imbracați in port popular tradițional. In postarea sa de pe Facebook, nepotul regelui Mihai I a publicat doua imagini in care apare alaturi de sotia sa, Alina Binder, si…

- Ion Dichiseanu (87 de ani) este internat in Spitalul Clinic de Urgența Floreasca de la inceputul lunii februarie. Recent, fiica lui, Ioana, a oferit noi detalii despre echipa care-i ingrijește acum tatal. Intreaga lor familie s-a vaccinat anti-COVID-19. Fiica lui Ion Dichiseanu, Ioana, a vorbit despre…

- Ofiterul italian arestat marti in flagrant delict cu privire la spionaj in favoarea Rusiei ”nu reusea sa faca fata” cheltuielilor din salariul sau, declara sotia acestuia intr-un interviu publicat joi de cotidianul Il Corriere della Sera, relateaza AFP. Salariul capitanului italian de fregata,…

- Ofiterul italian arestat marti pentru spionaj in favoarea Rusiei "nu reusea sa faca fata" cheltuielilor zilnice doar din salariul sau, afirma sotia lui intr-un interviu publicat joi de cotidianul Corriere della Sera, informeaza AFP. Salariul sau de "3.000 de euro nu era suficient pentru o familie cu…

- Noua soție a lui George Copos nu se uita la prețuri atunci cand ceva ii face cu ochiul. Tanara consoarta a milionarului este o femeie stilata și eleganta, motiv pentru care are nevoie intotdeauna de o completare a garderobei. Cine este Elena Copos, soția milionarului George Copos a uitat cu totul de…