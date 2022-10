A încercat să omoare o persoană cu toporul. Un bărbat din raionul Rășcani din nou pe mâna judecătorilor Un barbat in varsta de 38 ani, din raionul Rișcani, este invinuit de tentativa de omor. Acesta și-a atacat victima cu toporul. Cazul a avut loc in Chișinau, in luna august a acestui an, transmite Nordews . In timp ce se afla in curtea casei din sectorul Telecentru al Capitalei, fiind in stare de ebrietate alcoolica, urmarind scopul omorului unei persoane, a luat un topor cu lama de metal, s-a apropiat de partea vatamata și i-a aplicat ultimei trei lovituri in regiunea capului. Victima a reușit sa fuga de agresor, dar acesta a continuat sa o urmareasca cu toporul. Din fericire, poliția a intervenit… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 70 de ani din Chișinau a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut in gol de la etajul 5 al blocului in care locuia. Incidentul s-a produs miercuri, 28 septembrie, in jurul orei 18:40, pe strada Albișoara din sectorul Rașcani al Capitalei.

- Un barbat de 44 ani, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 13 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru vatamarea intenționata grava a integritații corporale sau a sanatații, care au provocat decesul victimei, transmite Realitatea . „Potrivit actului de invinuire, in…

- Un barbat din Mehedinti, in varsta de 56 de ani, a murit sfasiat de cainii vecinului, dupa ce chiar prietenul sau de pahar a dat animalelor comanda sa atace. Incidentul a avut loc in comuna Malovat. Victima se afla in curtea vecinului, unde cei doi stateau la un pahar. La un moment dat intre cei doi…

- Barbatul invinuit de omorul femeii de la Dumbrava a fost trimis dupa gratii. Astazi, 23 august, Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au eliberat mandat de arestare preventiva pe un termen de 30 de zile, transmite Știri.md . Barbatul a refuzat sa ofere declarații și nu și-a recunoscut…

- Furtuna de ieri seara a pus la pamint mai mulți copaci din sectorul Ciocana și Rișcani al capitalei. Mai mult decit atit, crengile care au fost doborite au cazut peste zeci de mașini, unele din ele chiar au avut de suferit. In aceasta dimineața sectorul Rișcani al capitalei arata ca dupa razboi.

- In sectoarele Ciocana și Rișcani ale capitalei, mai mulți copaci au fost doboriți sau scoși din radacini, iar mai multe strazi au fost inundate in urma ploilor abundente de marți seara, 9 august. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul de Chișinau, Ion Ceban, a declarat ca „toți responsabilii…

- Un barbat de 44 de ani, din raionul Falești, a fost trimis pe banca acuzaților, fiind invinuit de circulația ilegala a drogurilor in scop de instrainare și organizarea speluncilor pentru consumul de droguri, intr-un apartament din sectorul Ciocana al Capitalei.