- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii mai multor infracțiuni de “violare de domiciliu”, ”distrugere” și “tulburarea ordinii și liniștii publice”. In continuarea cercetarilor privind conflictul spontan petrecut la data…

- Barbatul in varsta de 43 de ani, din Sacele, banuit ca ar fi provocat un incendiu intr-un imobil din municipiu, a fost retinut pentru 24 ore, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Barbatul banuit ca marti, 9 noiembrie, a dat foc apartamentului iubitei sale din Sacele a…

- Polițiștii din Codlea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “furt in scop de folosința”. In data de 7 octombrie 2021, in…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, efectueaza cercetari, in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “furt”. In fapt, la data de 08 septembrie 2021, in jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați de catre reprezentantul unei societați comerciale situate in municipiul…