A început Ziua Recoltei la Târgu Jiu Sute de persoane sunt prezente la aceasta ora in Piața Centrala din Targu Jiu, la „Ziua Recoltei – Ziua produsului gorjenesc”. Publicul se poate bucura de activitați diverse: degustare de bucate tradiționale alese, must direct de la mustarie, branzeturi, legume și fructe de la producatori. Vor fi demonstrații de olarit, expoziții de utilaje agricole, miere și produse apicole, standuri cu produse și aranjamente specifice, realizate de catre elevi, zone special amenajate cu decor tematic. De asemenea, vor fi foarte multe activitați interactive, dar și concursuri, cu premii pentru participanți. Va… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Tocanului și-a deschis porțile la Novaci, in județul Gorj. Manifestarea a ajuns la cea de-a patra ediție. Voluntari din Novaci au participat ieri la amenajarea decorului pentru Festivalul Tocanului. Doua echipe din oraș au raspuns prezent la apelul lansat de catre autoritați. Festivalul a…

- Festivalul Tocanului și-a deschis porțile la Novaci, in județul Gorj. Manifestarea a ajuns la cea de-a patra ediție. Voluntari din Novaci au participat ieri la amenajarea decorului pentru Festivalul Tocanului. Doua echipe din oraș au raspuns prezent la apelul lansat de catre autoritați. Festivalul a…

- Primaria municipiului Targu Jiu și Edilitara Public, in parteneriat cu Direcția pentru Agricultura Județeana Gorj organizeaza duminica, 15 octombrie, incepand cu ora 9.00, in Piața Centrala din Targu Jiu, „ZIUA RECOLTEI, ZIUA PRODUSULUI GORJENESC”. „Ne vom bucura de activitați diverse, vom putea degusta…

- Sambata și duminica, la Berca are loc a zecea ediție a Festivalului Carnaților de Pleșcoi, in organizarea Consiliului Județean, in parteneriate cu mai multe instituții, locul de desfașurare fiind targul comunal. Producatorii locali atestați vor fi prezenți cu produse tradiționale, precum, carnați de…

- Luni seara a fost facut public un draft al OUG in care se arata potențialele scumpiri la care romanii ar putea sa se aștepte. Fiind un draft, acesta poate fi modificat in urma dezbaterilor publice. Din draftul OUG reiese faptul ca TVA-ul manualele, cladirile și lemnele de foc va ajunge la 9%, comparativ…

- Horoscop Urania saptamanal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 29 iulie - 4 august 2023 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te…

- Caravana Akademia Kinderland, locul in care copiii invața cum sa se hraneasca sanatos, ajunge in aceasta saptamana la Targu Jiu. Pana duminica, 23 iulie, va invitam alaturi de cei mici… Articolul Vino alaturi de copilul tau la Caravana Akademia Kinderland, in parcarea Kaufland din Targu-Jiu, unde poate…

- Autoritațile din Gorj au centralizat rezultatele finale ale controalelor efectuate in centrele de stat sau particulare de asistența pentru copii, persoane varstnice și persoane cu dizabilitați.Cele doua comisii mixte, formate din reprezentanții AJPIS, DSP, ITM, DSVSA, OPC, IPJ și ISU (78 persoane angrenate),…