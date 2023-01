A început un nou război? Israelul ar fi atacat mai multe instalații militare din Iran Atacul cu drone asupra unei fabrici de armament din orașul Isfahan, care a avut loc in noaptea de sambata, pare sa fi fost ceva mai mult decat unul eșuat așa cum a pretins Iranul, relateaza Jerusalem Post, citand o combinație de surse – de informații occidentale și alte surse straine. Patru explozii au zguduit sambata noaptea, in jurul orei locale 23.30 (22.00, ora Romaniei) o instalație militara din orașul Isfahan (centru) – inregistrari video au aparut și pe rețelele sociale, totuși, in timp ce Ministerul iranian al Apararii susține ca au fost pagube minore, fiind avariat doar un acoperiș, adevarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

