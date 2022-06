Stiri pe aceeasi tema

- Programul celui de-al șaselea weekend al evenimentului „Strazi deschise – București, Promenada urbana” activeaza zonele pietonale din Calea Victoriei si Soseaua Kiseleff si le propune bucureștenilor saparticipe la activitați din cartierul Drumul Taberei,

- Cea de-a doua ediție a SAGA Festival a avut loc pe Arena Naționala din București, weekend-ul acesta. Peste 150.000 de oameni au fost prezenți pe cel mai mate stadion al țarii pentru a asculta muzica unora dintre cei mai cunoscuți DJ ai lumii. Dupa ce a izgonit-o pe FCSB de pe Arena Naționala in finalul…

- Romania monitorizeaza cu mare atentie situatia din Marea Neagra si posibila dezvoltare a conflictului militar al Federatiei Ruse spre Odesa si ramane preocupata de faptul ca Marea Neagra nu este, practic, deschisa pentru circulatia internationala, a afirmat ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu,…

- MOLDOVA NOUA – Ion Chisalița: „Orice investitor care ne-a batut in poarta a intrebat mai intai de gaz, nu de preț.” Deși intre timp gazul s-a scumpit, investitorii nu intreaba nici acum de preț. Așa incat, chiar daca lumea se gandește ca a crescut prețul, conform primarului Chisalița, gazul reprezinta…

- Credincioșii catolici sarbatesc in aceasta seara slujba Invierii Domnului. La bazilica Sfantul Petru din Roma, sute de creștini s-au adunat pentru a asculta ceremonia, pentru prima data de la inceputul pandemiei. Papa Francisc este prezent la slujba, dar nu o oficiaza, posibil din cauza durerilor de…

- Ciolacu a aratat ca un miliard de euro va fi alocat sub forma de vouchere pentru alimente de baza, in valoare de 20 de euro, vouchere acordate la fiecare doua luni celor defavorizati voucherele pentru elevi, in valoare de 30 de euro lunar, vor fi acordate in perioada scolii pentru rechizite, haine si…

- Ordinul de ministru care contine noua structura a anului scolar a fost publicat, azi, in Monitorul Oficial. Actul normativ legifereaza schimbarile anuntate, saptamana trecuta, de Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. Anul scolar 2022—2023 se structureaza astfel: cursuri — de luni, 5 septembrie 2022,…

- Zeci de echipe de robotica participa, in weekend, la campionatul national de profil, cu 48 de roboti, urmand ca trei echipe castigatoare sa reprezinte Romania la Campionatul Mondial din Houston, SUA. Campionatul National de Robotica se afla la editia a sasea si face parte din programul FIRST Tech Challenge…