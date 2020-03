Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii dintr-un orașel italian au trait pe propria piele "miracolul" tranformarii apei in vin. In urma unei incurcaturi, in conductele de apa au ajuns zeci de litri de vin spumant, scrie Gazzetta di Modena, citat de digi24.ro.

- Satenii dintr-o localitate de lânga Modena, din regiunea italiana Emilia-Romagna, au avut surpriza vietii lor când au dat drumul la robinet și în loc de apa, curgea vin. Totul s-a petrecut din cauza unei defecțiuni, relateaza Mediafax.Miracolul s-a lamurit în scurt timp,…

- Numai in 24 de ore au murit 27 de italieni, toți cu varste de peste 65 de ani, cu excepția unui barbat care avea doar 50 de ani, dar și alte patologii. 88% din numarul total de persoane infectate se afla in regiunile Lombardia, Emilia Romagna și Veneto. Cei mai mulți raman in Lombardia, unde sunt și…

- Informatia ca peste 100 de persoane care au calatorit in zone din Italia, afectate de coronavirus, vor fi duse in campusul din Bechet a pus pe jar localnicii. Unii dintre ei au protestat duminica seara in fata primariei. Alerta a fost si ieri la nivelul scolii. Managerul unitatii scolare a spus ca nu…

- De 48 de ore, italienii traiesc un cosmar: pe langa cele 4 decese, sunt deja 165 de persoane care au coronavirus, cele mai multe in provinciile Lombardia si Veneto, din nordul Peninsulei. 11 localitati din aceste zone sunt in carantina, iar autoritatile au inchis scolile din Milano si Verona. Mai mult,…

- Trei persoane care au calatorit cu un microbuz din Italia în România au fost plasate în carantina în orașul Galați. Este vorba despre doi barbați și o femeie care au plecat din Brescia, potrivit Mediafax. Potrivit prefectului județului Galați, cei trei au fost preluați de…

- Raed Arafat a declarat, despre situatia din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa stie ca, daca vor veni in tara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile. „Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor…