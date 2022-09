Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Timiș, Alin Nica, a anunțat, astazi, in cadrul unei ședințe comune cu birourile de conducere PNL Timiș, PNL Timișoara și TNL Timiș, ca, pentru alegerile din 2024, in special pentru Primaria Timisoara, va propune o noua modalitate de stabilire a candidaților: alegerile primare. Asta…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a reactionat dur la afirmatiile facute de omologul sau liberal Alin Nica, potrivit carora social-democratii ar fi “finantat puternic” o campanie impotriva sa, referindu-se in mod special la “afacerea Dubai”. Simonis afirma ca Nica se face tot mai mult de ras si…

- Presedintele interimar al PNL Lugoj, Vasile Bejera, trimis de la Stiuca sa faca ordine in PNL Lugoj, insista sa distruga filiala lugojeana care in 2020 a dat primarul Lugojului. Bejera nu sta deloc si racoleaza indivizi care sa il ajute la inlaturarea oamenilor care nu ii sunt pe plac presedintelui…

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, le-a spus primarilor liberali din judet ca le va “veni de hac” celor care au orchestrat in media scandalul de la Dubai, acolo unde a fost surprins intr-o fotografie alaturi de un personaj din lumea interlopa. Nica este convins ca in spatele acestui scandal ar sta ministrul…

- Știți bancul cu DUBAI? Duba-i pregatita… și nu a fost mult ca filmul de proasta calitate sa se transforme intr-o poveste reala cu final incatușat. Mergem puțin inapoi in martie. Președintele CJ Timiș, mult-prea-frumosul și inteligentul Alin Nica dorea sa faca afaceri cu arabi. Mai pe scurt, prima voce…

- Intr-un schimb de mesaje pe WhatsApp, intrat in posesia deBanat, Iosif “Borseta” Nicoara, consilierul personal al lui Alin Nica, il invata pe Cristian Birlic, personaj conectat la lumea interlopa, cum sa-i scrie presedintelui CJ Timis in vederea stabilirii unei intalniri. Mesajele au loc in contextul…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica este cel mai generos politician din Timis, cand este vorba de donatii facute propriului partid. El a donat la PNL 390 de mii de lei, intr-o singura transa, in anul electoral 2020. Nici fostul presedinte al PNL Timis, Nicolae Robu nu a fost mai parcimonios, el donand…

- Organizația TNL Timișoara și-a ales noua conducere in prezența liderilor filialei: Alin Nica - președintele PNL Timiș, Danuț Groza - secretarul general, Cosmin Tabara - președintele PNL Timișoara