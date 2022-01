Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Stephen Lloyd, care il reprezinta pe ministrul Imigratiei, Alex Hawke, a declarat, vineri, la o audiere de instructie la Federal Circuit Court, ca propunerea guvernului este ca Novak Djokovici sa fie retinut sambata dimineata, atunci cand se va prezenta in fata oficialilor departamentului pentru…

- Biroul ministrului Imigratiei din Australia anuntat miercuri, 12 ianuarie, ca a primit documente suplimentare din partea avocaților lui Novak Djokovic, iar acest lucru a schimbat durata estimata inițial in care urma sa se ia o decizie privind situația liderului mondial din tenis. Decizia autoritatilor…

- Asociatia Tensimenilor Profesionisti (ATP) a reactionat oficial pentru prima data in cazul Novak Djokovici, cerand, intr-un comunicat, autoritailor australiene o comunicare mai buna si o aplicare mai clara a regulilor. "ATP respecta pe deplin sacrificiile pe care australienii le-au facut de…

- Tribunalul din Melbourne a revocat luni, 10 ianuarie 2022, decizia autoritatilor din Australia de a ii anula tenismanului Novak Djokovici viza de intrare in tara. „Adevarul” a obtinut atat decizia instantei din Melbourne, cat si declaratia scrisa trimisa de Novak Djokovic judecatorilor.

- Audierea in cazul apelului formulat de Novak Djokovici la decizia de anulare a vizei de intrare in Australia a inceput cu o intarziere de aproape jumatate de ora, insa, din cauza unor probleme tehnice, nu poate fi transmisa live de tribunal. Numarul 1 mondial urmeaza sa afle daca poate ramane in…

- Jucatorul de tenis Novak Djokovic a primit o scutire de la vaccinare pentru a intra in Australia dupa o infectie cu SARS-CoV-2 in 16 decembrie, spun avocatii sai in documentele depuse sambata la instanta. Lui Djokovic i s-a interzis intrarea in Australia dupa ce a aterizat la Melbourne saptamana aceasta…

- Ilie Nastase (75 de ani), fost lider mondial ATP, nu ințelege de ce Djokovic a calatorit in Australia, avand in vedere ca nu este vaccinat impotriva COVID-19. Tenismenul sarb este obligat sa stea intr-un hotel de carantina din Melbourne pana luni, 10 ianuarie, dupa ce Tribunalul Federal din Melbourne…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…